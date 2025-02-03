SHAMAN поцеловал Мизулину под крики «Горько!»

Артист Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, снял клип в московской школе №1409. Видео этого события появилось в телеграм-канале «Хватит слухов!». В этом клипе он целует главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.

SHAMAN дал концерт в учебном заведении российской столицы. На нем велась видеосъемка, из которой тут же сделали клип. В кадрах он целует Мизулину, в то время как школьники кричат им «Горько!».

В то же время микроблог утверждает, что на другом видео, которое сняли с другого ракурса, SHAMAN только делает вид, что целует женщину.

Ранее сообщалось, что в российских школах с нового учебного года начнут изучать творчество Шамана, а также еще одного известного исполнителя, Олега Газманова. Их песни включат в программу для учеников с 1-го по 8-й классы. Данную инициативу уже одобрило Министерство просвещения РФ. Отечественные патриотические композиции будут включены в программу изучения предмета «Музыка».