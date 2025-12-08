Мизулину раскритиковали за слова о блокировке Roblox

В Государственной думе РФ отреагировали на заявления главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая ранее раскритиковала блокировку популярной игровой платформы Roblox.

В интервью интернет-изданию «Абзац» первый заместитель председателя комитета по информационной политике Александр Ющенко назвал возмущение Мизулиной необоснованным.

Он подчеркнул, что блокировка была осуществлена на законных основаниях после неоднократных предупреждений со стороны Роскомнадзора.

Мизулина ранее заявила, что, согласно ее данным, после блокировки Roblox каждый второй ребенок в возрасте от 8 до 16 лет хочет уехать из России.

«Сейчас вокруг блокировок происходит много манипуляций и спекуляций. Мизулина замечена в таких историях, для нее публикации и цитируемость гораздо важнее, чем суть вопроса. В играх есть очень много всего деструктивного и разрушительного для морально-этического формирования детей и подростков», — заявил Ющенко.

Он также усомнился в данных, которые предоставила Мизулина о желании детей уехать из своей страны.

По словам парламентария, во всем виновата компания — владелец платформы, которая не исполняет требования российского законодательства.

Ранее в Государственной думе РФ сообщили, что дети найдут обход блокировок Roblox через VPN.