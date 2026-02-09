«Мягкая парковка»: диван у подъезда в Одинцове стал местным мемом

Жители пятого микрорайона Одинцова стали свидетелями необычного преображения придомовой территории. Как сообщает REGIONS , вместо привычной деревянной скамейки у одного из подъездов появился полноценный мягкий диван, что дало горожанам повод иронично объявить традиционные уличные лавочки официально «устаревшими». Фотография локальной «зоны отдыха» мгновенно разлетелась по социальным сетям, вызвав волну обсуждений и юмористических комментариев о новом формате дворового комфорта.

Несмотря на популярность арт-объекта, отдых под открытым небом оказался недолгим. По сообщениям очевидцев, мебель простояла на улице всего несколько часов, прежде чем исчезла, однако этого времени хватило, чтобы пользователи успели создать десятки мемов. Некоторые даже предложили вытащить диваны, вед они куда удобнее лавочек.

Пока одни восхищались находчивостью соседей, другие напомнили о правовой стороне вопроса. Юрист Сергей Самсонов в беседе с корреспондентом подчеркнул, что подобные инициативы напрямую нарушают правила пользования общим имуществом многоквартирного дома.

Правовая позиция в данном вопросе однозначна: размещение личных вещей в местах общего пользования недопустимо. Эксперт отметил, что помимо правовых аспектов, существуют жесткие требования противопожарной безопасности. Загромождение выходов и коридоров крупногабаритными предметами создает дополнительные риски в случае возгорания и серьезно осложняет эвакуацию жильцов. По словам Самсонова, оставлять крупногабаритный мусор или старую мебель около подъезда противозаконно. Они должны быть доставлены на площадку, где разрешено складирование подобных материалов.

В администрации Одинцовского городского округа также обратили внимание на инцидент, напомнив о необходимости правильной утилизации отслуживших вещей. После завершения ремонта или обновления интерьера крупногабаритные предметы следует выносить строго на специализированные контейнерные площадки для твердых коммунальных отходов. Для вывоза именно строительного мусора предусмотрен отдельный алгоритм: жителям необходимо оставлять заявки на портале stroyothody.mosreg.ru, чтобы лицензированные перевозчики забрали груз в установленное время.

