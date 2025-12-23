Мясников против диетологов: борщ и торт разрешили есть по вечерам, но с одним условием

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» ответил на вопрос зрительницы о том, необходимо ли полностью отказываться от еды после шести часов вечера. Женщина пояснила, что ей сложно следовать этому правилу, поскольку в вечернее время у нее часто возникает желание съесть плотные блюда, такие как котлеты, борщ или торт, пишет Лента.ру.

Отвечая на вопрос, Мясников признал, что сам сталкивается с аналогичной проблемой. При этом он отметил, что тяжелые и калорийные блюда предпочтительнее употреблять в обеденное время, а ужин стоит делать более легким.

В качестве практического совета врач предложил зрительнице, если уж очень хочется котлет вечером, сначала съесть порцию овощного салата, например, из редиски или капусты. Такой подход позволяет частично удовлетворить аппетит полезными продуктами перед основным блюдом.

