«Мясной отдел как ювелирный»: россиянка шокирована ценами на еду в Норвегии

Российская тревел-блогерша Валери Лайт, прожившая месяц в Норвегии, описала впечатления от местных цен на продукты, сравнив мясной отдел с ювелирным магазином.

В своем блоге на платформе «Дзен» она привела шокирующие примеры. Так, килограмм томатов в скандинавском государстве стоит 89 крон (713 руб.), болгарские перцы — 120 крон (962 руб.), а обычный огурец обходится в 70 крон (561 руб.).

Стоимость хлебной булки начинается от 28 крон (224 руб.), десятка яиц — от 45 крон (360 руб.), а килограмм курицы и вовсе достигает 220 крон (843 руб.). На скромную покупку продуктов «всего на два дня» блогерша потратила 7,6 тыс. руб.

Основная причина таких цен — суровый скандинавский климат, не позволяющий развивать местное сельское хозяйство. Большинство продуктов приходится импортировать.

При этом средняя зарплата в Норвегии составляет 45 тыс. крон (172,4 тыс. руб.), что позволяет покрывать все расходы, но заставляет европейцев покупать только самое необходимое.

Путешественница отметила, что жизнь в Норвегии изменила ее подход к питанию. Если в России она постоянно покупала снеки, печенье и сладости, то в Скандинавии каждая покупка стала осознанной и продуманной.

