Мясные и рыбные консервы из ЯНАО представят на выставке в Белорусии

В пресс-службе департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа сообщили, что выставка пройдет с 14 по 17 ноября 2023 года в Минске. Об этом также пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Стало известно, что на площадке «ПродЭкспо-2023» ямальским брендам удастся продемонстрировать свою продукцию. Сама международная выставка пройдет на территории Белоруссии. Гости смогут увидеть региональный стенд, на котором будет представлена продукция четырех предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа.

Эта выставка – не просто демонстрация. С помощью нее регион в перспективе сможет рассчитывать на увеличение объемов экспорта продукции. Также ямальским бизнесменам представится возможность найти новых партнеров.

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