Мясо под запретом до 11 апреля: кому можно не поститься до Пасхи

В понедельник 23 февраля у православных христиан начался Великий пост, который в 2026 году продлится до 11 апреля включительно. Это самый длительный и строгий из всех многодневных постов, призванный подготовить верующих к празднику Светлого Христова Воскресения — Пасхе, которая в 2026 году отмечается 12 апреля.

Согласно церковному уставу, во время поста рекомендуется исключить из рациона мясо, рыбу, молочные продукты и яйца. Однако священнослужители отмечают, что пост — это не диета, а время духовного очищения, и подход к питанию должен быть индивидуальным. Дети, беременные женщины, люди с ослабленным здоровьем и тяжелобольные могут не соблюдать строгие ограничения.

В дни больших церковных праздников, которые приходятся на период поста, предусмотрены послабления. Так, рыбу можно есть на Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и в праздник Входа Господня в Иерусалим, который в народе называют Вербным воскресеньем (в 2026 году оно выпадает на 5 апреля).

Важно понимать, что строгие ограничения питания, прописанные в монашеском уставе, не обязательны для всех мирян. Священники призывают верующих подходить к посту осознанно и соизмерять свои силы.

Во время поста в храмах совершаются особые покаянные службы, литургии становятся менее частыми, а священники облачаются в темные ризы. Это время верующие должны посвятить молитве, добрым делам и работе над своей душой, чтобы с чистым сердцем встретить главный христианский праздник — Пасху.

Ранее председатель движения «Православный родительский комитет» священник Вячеслав Клюев предложил бороться со сквернословием в Великий пост.