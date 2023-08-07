Мята, перец и сон на полу: необычные способы спастись от экстремальной жары

Столкнувшись с экстремальной жарой, россияне борются с ней привычными способами: носят головной убор и солнцезащитные очки, принимают прохладный душ и сидят под кондиционером.

Однако есть и другие, менее очевидные варианты, которые помогут охладиться. Рассказываем о некоторых из них.

Спите на полу

Не буквально: если положить матрас на пол, ночью вам станет заметно прохладнее. Дело в том, что горячий воздух всегда устремляется вверх, а холодный — остается внизу. Главное, чтобы близко к полу не оказалось горячих электроприборов или отопления.

Используйте мяту

Ученые выяснили, что содержащийся в мяте ментол активизирует белок, отвечающий за ощущение холода. Добавляя мяту в пищу или напиток, мы обманываем мозг и наше ощущение температуры меняется.

Ешьте меньше сладкого

Сладости плохо влияют на потоотделение и способность организма охлаждать себя самостоятельно. Это подтверждают врачи, которые занимаются проблемами людей с сахарным диабетом.

Пейте горячее и ешьте острую пищу

Фото: [ freepik.com ]

Горячие и острые продукты ускоряют кровоток и усиливают выделение пота, который охлаждает наше тело. Острый перец и горячий чай будут отличным вариантом, если поблизости не оказалось прохладного душа.

Фото: [ freepik.com ]

Охлаждайте точки пульса

Еще один способ обмануть мозг и охладить тело — приложить холодные предметы к запястьям или вискам. Ученые выяснили, что эти точки лучше ощущают температуру за счет того, что сосуды расположены ближе к коже.

Ранее мы писали о других способах справиться с жарой.