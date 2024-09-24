В ходе визита военнопленным была предоставлена возможность написать послания своим родным. Об этом сообщила представитель организации Клер Каплун в разговоре с РИА Новости.

Конфликт между Вооруженными силами Украины и российскими войсками на территории Курской области продолжаются уже полтора месяца.

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили военнопленных, захваченных в регионе. Однако в организации не уточнили имена людей и их местонахождение, чтобы не подвергнуть опасности их семьи.

Международный комитет Красного Креста — это гуманитарная организация, работающая по всему миру. Ее деятельность осуществляется на принципах беспристрастности и нейтральности. МККК основан в феврале 1863 года.

С тех пор организацию трижды удостоили Нобелевской премии. Ее штаб-квартира базируется в Женеве (Швейцария). Сотрудники Красного Креста помогают пострадавшим в беспорядках и конфликтах.

Ранее МККК выразил готовность и желание посетить Курскую область.