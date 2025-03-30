MK.RU: подростки в России увлеклись опасной игрой «Исчезни на сутки»

В среде молодежи набирает популярность игра «Исчезни на 24 часа», суть которой заключается в том, чтобы на сутки полностью отказаться от всех средств коммуникации. Специалисты в области психологии предупреждают, что подобные эксперименты могут иметь негативные последствия, как пишет MK.RU .

По словам издания, когда подростки оказываются вовлечены в эту ситуацию, они не осознают, какие последствия их ждут: беспокойство родителей, множество добровольцев, которые будут искать их, полицейские проверки, учёт в комиссии по делам несовершеннолетних и дурная слава на весь город.

«Психологи бьют тревогу: среди подростков набирает популярность опасная игра под названием „Исчезни на сутки“», — говорится в материале MK.RU.

Согласно условиям игры, после выполнения задания участники могут получить приз в виде игровых предметов или аксессуаров. Но, как рассказали опрошенные ученики, многие из них понимают возможные риски и не хотят участвовать в игре.

«Психологи подчеркивают, что главной защитой от подобных угроз являются доверительные отношения между детьми и родителями, когда подростки готовы обсуждать свои онлайн-активности со взрослыми», — приводится в публикации.

Ранее сообщалось, что в деревне Ключи Свердловской области подростки погибли при пожаре в бытовке, когда пытались развести там костер.