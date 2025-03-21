На Урале подростки сгорели заживо в бытовке

В деревне Ключи Свердловской области подростки погибли при пожаре в бытовке, когда пытались развести там костер. Это стало известно Инфо24.

Школьники часто оставались в вагончике зимой, но в один из дней решили развести костер прямо в помещении на ковре в металлическом основании. Это привело к пожару, в котором двое друзей погибли. Возгорание потушили местные жители, когда искали детей.

Как выяснили журналисты Инфо24, двое подростков воспитывались в неполной семье, но знакомые дали им положительную характеристику. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Калмыкии подросток ушел из дома и покончил с собой после жуткого видео с избиением.