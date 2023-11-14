Младенец был ранен во время украинского обстрела Донецка
Фото: [©Виталий Аньков/РИА Новости]
Во время украинского обстрела Донецка 14 ноября был ранен младенец. Подробности в своем официальном канале привел мэр Донецка Алексей Кулемзин.
По словам Кулемзина, украинцы нанесли удар по Куйбышевскому району города. В результате инцидента мальчик 2023 года рождения получил травмы – он находился по улице Шахтерской славы, которая и попала под обстрел.
Ребенка с ранением доставили в травматологический центр, где окажут всю необходимую квалифицированную помощь. Другие подробности уточняются.