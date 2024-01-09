Младенец умер в поезде Москва-Чита из-за вируса - ТАСС

Серьезный и трагический инцидент случился в поезде Москва-Чита. Об этом вечером во вторник, 9 января текущего года, сообщает ТАСС , ссылаясь на информацию от пресс-службы Федеральной пассажирской компании.

Поезд №70 ехал из Москвы в Читу, когда понадобилась экстренная остановка для помощи одному из пассажиров. В итоге состав остановился на станции Кунгур, и в него зашли медики. Но ребенка спасти не удалось.

Канал 112 уточняет, что умершему младенцу было семь месяцев, это девочка. Высокая температура, помимо нее, была диагностирована и у других людей рядом – всего врачи осмотрели 53 человек, экстренно госпитализирована была и семья погибшей девочки.

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