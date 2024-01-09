По словам Дмитрия Шевченко, главы Ясиноватой, украинцы вели обстрел снарядами натовского калибра 155 миллиметров. В результате атаки есть разрушения, а также пострадал человек – 22-летняя девушка, которая оказалась рядом с местом ЧП.

Пострадавшей оказывается квалифицированная помощь медиков. Напомним, ранее мы рассказали о том, что установленный у Лицея журналистики в Херсоне памятник Маяковскому снесли. Рассказываем, почему его признали устаревшим советским наследием, а также о том, кто отдал соответствующее распоряжение и по какой причине. За последнее время на Украине было уничтожено больше полутора тысяч памятников.