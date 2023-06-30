«Мне присылают фотографии с фронта»: бойцы СВО читают стихи подольской поэтессы-любительницы

Спецоперация — большое испытания для народа, где проверяется патриотизм людей и их вера в победу российской армии. Трагические события в Донбассе вдохновили многих творческих людей, среди которых и Елена Петернел из Подольска.

Она не относится к сообществу профессиональных поэтов и писателей, которые живут творчеством. Лена работает в банке и не мечтает о лаврах поэта всех времен и народов. Но ее тоже впечатлили события, происходящие «за ленточкой», и она нашла свой способ выразить свои чувства — через стихи. Ее произведения широко разошлись в соцсетях.

Творчество Лены заметили волонтеры, которые занимаются публикацией книг. Активисты из издательского дома «Доблесть» взяли ее произведения в сборник стихов, который напечатали специально для бойцов на передовой.

«Мне присылают фотографии с фронта, как ребята читают мою книгу, это очень приятно. С разрешения бойцов я делюсь с читателями этой радостью», — улыбается Петернел в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Книга называется «Дух России». На обложке изображен солдат, обнимающий енота, а на переднем форзаце томика напечатано произведение Лены, посвященное этому самому еноту, которого солдаты назвали Херсон и считают теперь своим талисманом.

Для многих семей, которые отправили своих мужчин на передовую и теперь волнуются за них или тех, кто похоронил своих героев, поэтесса и пишет свои строки. Она бесплатно создает стихи к каждому случаю. Многие находят Лену в соцсетях.

«На создании произведения моя поддержка не заканчивается. Со многими женами, сестрами и матерями мы общаемся в личных сообщениях», — отмечает девушка.

Полный текст о том, как развивалось творчество поэтессы, можно почитать здесь.