«Мне стыдно, что я украинка»: женщина потеряла сына на СВО и прекратила связь с родными

Артем Куприченко был водителем-механиком боевой машины десанта. С начала СВО он отправился на Украину и погиб в селе Мощун Киевской области. Для мамы бойца Наталии было шоком увидеть фрагменты униформы своего сына на видео, которое сняли украинцы.

Женщина нашла в интернете большой репортаж, где на украинском рассказывается, как ВСУ разбили элитный 331-ый костромской полк.

«Именно в этом фильме я увидела место гибели моего сына. Камера крупным планом сняла его бронежилет и подшлемник с именной биркой. Украинцы по фамилии и имени нашли информацию о моем сыне и даже показали его фотографию. И теперь мне просто стыдно, что у меня украинские корни», — сокрушается Наталья.

Женщина признается, что стыдится своей украинской фамилии, да и контакты с родными на Украине сошли на нет.

«Я злюсь, потому что я созвонилась с двоюродной сестрой, а она мне жалуется на жизнь. Мол, у них громко, их российская сторона обстреливает. Я не стала ничего на это отвечать, просто отключилась и больше никакой связи с ними не хочу держать. И все же наши общие родственники сообщили им, что там погиб мой сын», — говорит Куприченко.

После похорон Артема убитая горем мать стала пересматривать все видео про костромской полк. И сейчас она начинает день с просмотра клипа «Одуванчики», где летящих с неба десантников сравнивают с этими белыми пушинками.

И все же Наталия не устает себя корить и чувствует вину за смерть сына. Почему, читайте в нашем материале.