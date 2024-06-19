В Швейцарии выступление местного политика Нильса Фихтера в эфире RT вызвало бурные обсуждения. Он в открытую высказался о саммите по Украине и Владимире Зеленском, что разозлило немало людей.

Европа тонет в западной пропаганде. Нильс Фихтер пообщался с российскими журналистами и заявил, что мирный саммит по Украине позорит Швейцарию, так как событие - «фарс». Это выступление вызвало негатив со стороны многих политических партии, включая и «зеленых».

Молодежные организации заявили, что Фихтер больше не желанное лицо для сотрудничества. Аналогично заявили местные СМИ. Все лишь из-за того, что политик высказал честное мнение и раскритиковал Зеленского и все происходящее, что Запад усердно пытается вывернуть против России.

«Лично я полагаю, что он [Зеленский] хочет больше денег и оружия для войны… А мирную конференцию, на мой взгляд, можно признать успешной только тогда, когда по ее итогам, как следует из названия, достигается мир...», — заявил Фихтер в интервью RT.

Политик высказал мнение, что Швейцария должна была позаботиться о том, чтобы Россия была на мирном саммите. Однако в этом случае европейская страна оказалась бы под прицелом США и могла быть втянута в масштабный конфликт.

Ранее сообщалось, что Россию могут пригласить на вторую конференцию по Украине.