«Мнят себя магами»: эзотерик Абравитова рассказала о псевдомагических ритуалах

Выкатить яйцо, налить воск в воду, нагреть иголку — чего только не предлагают доморощенные маги своим недалеким клиентам.

Эзотерик и таролог Марианна Абравитова заявила, что все эти манипуляции неэффективны, а серьезные специалисты таким не занимаются.

«Все эти ритуалы, связанные со свечами, воском, катанием яиц, иголками, которые темнеют — они очень условны, и серьезный маг не стал бы работать с этими предметами. Это все на уровне игры. Сказать, что это работает, нельзя», — рассказала эзотерик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Абравитова подчеркнула, что не надо искать магию там, где ее нет.

«Если свечи как-то неправильно себя ведут в церкви, это не значит, что на вас наколдовали. Свеча далеко не всегда дает ответ на ваш вопрос. Например, в чистый воск попали какие примеси, и теперь свеча может давать черный дым или искрить. Просто выбросьте и возьмите другую», — пояснила таролог.

По ее словам, верят и занимаются подобным «колдовством» люди, которые либо хотят поиграть в магию, либо мнят себя колдунами, но таковыми не являются.

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