«Панин уже не жилец»: эзотерик предсказала скорую смерть актера

Обладатель госпремии, звезда фильмов «Жмурки», «Звезда» и многих других, актер, чья карьера складывалась очень успешно, а теперь алкоголик-иноагент, ставший героем таблоидов, был задержан эстонской полицией 24 августа в борделе со спущенными штанами.

Панин приехал в Эстонию на так называемый антивоенный фестиваль так называемого независимого кино. Однако, основательно приняв на грудь, свой отель он найти не смог и, недолго думая, стал ломится в первый попавшийся жилой дом. Теперь актера могут депортировать в Россию, где его будет ждать наказание по статье «О дискредитации вооруженных сил РФ».

Но, по словам Абравитовой, Панин страдает уже сейчас. Эзотерик утверждает, что все алкоголики в состоянии белой горячки видят чертей, и актер — не исключение.

«Мы видим прямое проникновение этих бесовских сущностей, когда человек имеет зависимость», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница издания добавила, что бесы и различные инфернальные сущности проникают в зависимого человека, чтобы питаться его энергией.

«Такие люди, как Панин, являются зараженными, им уже управляют бесы. Вспомним последнее интервью, которое он дал журналистке Ксении Собчак: смотреть и слушать его крайне тяжело, потому что он уже не может сосредоточится ни на одной теме. Ему уже ни о чем, кроме рассказов об алкоголе и каких-то сексуальных извращениях, не интересно в принципе говорить. Мы увидели полную деградацию человека. Панин уже не жилец. Бесы черти, инфернальные сущности его уже доедают», — подчеркнула Абравитова.

По мнению эзотерика в скором времени мы услышим о том, что Панина не стало. А история, которая произошла с ним в Эстонии, это закономерный итог его поведения.

Ранее в Госдуме рассказали, почему Панина стоит вернуть в Россию.

* Внесен Минюстом в список иностранных агентов