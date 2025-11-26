Многие россияне перестали поддерживать общение с соседями

Современные россияне демонстрируют ярко выраженную тенденцию к ограничению общения с соседями. Согласно данным исследований October Group, которые оказались в распоряжении «Ленты.ру», почти половина жителей страны — 47%, предпочитают поддерживать с окружающими «вежливую дистанцию».

Каждый пятый респондент сознательно старается свести встречи и контакты с соседями к абсолютному минимуму. При этом 35% опрошенных считают принципиально важным полное отсутствие посторонних людей на территории своего дома.

Кроме того, за последний год интерес к теме личного пространства и приватности значительно возрос. Количество обращений по вопросам обеспечения приватности в жилых помещениях увеличилось на 31%.

Еще более показателен рост спроса на жилые проекты, предусматривающие организацию приватных дворов — с начала 2024 года он составил 132%. Критерий «тихие соседи» при выборе жилья стал упоминаться на 28% чаще, а интерес к закрытым жилым комплексам с контролируемым доступом возрос на 27%.

Общественная жизнь в многоквартирных домах также претерпевает изменения. Лишь 27% россиян готовы к общению с соседями при условии наличия общих интересов или взглядов.

17% респондентов не против кратковременного обмена фразами во время случайных встреч на прогулке или в подъезде. Активное участие в организации и поддержании общественной жизни дома готовы принимать только 13% жителей.

