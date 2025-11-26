Владельцам квартир готовят новые правила жизни в домах с декабря

Фото: [ В новой квартире на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске/Медиасток.рф ]

С 1 декабря в России вступают в силу поправки в жилищное законодательство, устанавливающие новые правила для собственников помещений в многоквартирных домах. Изменения затронут порядок распоряжения общим имуществом, проведение собраний и возмещение ущерба, передает PRIMPRESS .

Корректировки наделяют собрание собственников исключительным правом одобрять установку технического оборудования на фасадах зданий. Для монтажа кондиционеров или спутниковых антенн потребуется решение, принятое большинством голосов от общего числа владельцев.

Сдача в аренду или пользование третьим лицам помещений общего пользования, включая подвалы и крыши, теперь допустима только при одобрении не менее ⅔ голосов от общего числа собственников. Все соглашения должны фиксироваться в протоколе общего собрания.

Введена норма о персональной финансовой ответственности собственника. Если его действия повлекли порчу общего имущества или превышение нормативов потребления коммунальных ресурсов, расходы на восстановление будут возложены исключительно на него.

Организация общих собраний будет возложена на ответственного администратора. В его обязанности войдет не только проведение мероприятия, но и внесение данных в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.

Усложнена процедура досрочного расторжения договора с управляющей компанией. Сделать это по инициативе собственников будет возможно только по истечении одного года действия контракта и при отсутствии смены формы управления домом.

