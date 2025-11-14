«Много молодых мамочек»: российский блогер удивился особенностям нидерландского пляжа

Российский тревел-блогер Федор Козырь поделился впечатлениями от посещения знаменитого пляжа Схевенинген в нидерландском городе Гаага. О своем путешествии он рассказал в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Турист отметил, что этот курорт на берегу Северного моря особенно популярен среди местных жителей. Иностранцы же предпочитают более жаркие направления.

Федор обратил внимание на множество семей, которые отдыхают на пляже. По его наблюдениям, там проводят время молодые мамочки с детьми, для которых созданы идеальные условия — широкий песчаный пляж позволяет детям безопасно играть, а неглубокая вода у берега обеспечивает дополнительную защиту.

Инфраструктура курорта также вызвала интерес у путешественника. Он рассказал об одном из самых длинных пирсов в мире, где расположены многочисленные кафе и необычные сауны. Блогер упомянул, что в банях нидерландцы традиционно отдыхают вместе, без разделения по половому признаку, а также без одежды.

