Российский путешественник рассказал, почему больше не хочет ехать в Японию

Российский путешественник Юрий Табаков, который несколько лет изучает страны Азии, рассказал о своем негативном опыте поездки в Японию. По его словам, отношение местных жителей к россиянам стало прохладным, несмотря на внешнюю вежливость. Об этом сообщил портал АБН24 .

Табаков отметил, что во время пребывания неоднократно ощущал настороженность со стороны японцев. Он подчеркнул, что туристов из Европы там встречают значительно теплее, а с россиянами предпочитают сохранять дистанцию.

По словам путешественника, Япония живет по строгим, но зачастую неписаным правилам поведения. Нарушения этих норм, особенно со стороны российских туристов, воспринимаются негативно, в то время как европейцам мелкие ошибки часто прощают.

«В Японии принято много работать. Приезжим из России сложно найти тут работу. Все потому, что их считают очень ленивыми. В компаниях им дают самую неблагодарную работу за копейки», — пожаловался Табаков.

Путешественник отметил, что на отношение к россиянам влияет и международная политическая обстановка. Хотя часть японцев отделяет политику от личных контактов, общее настроение, по его мнению, остается настороженным.

