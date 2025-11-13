Российский путешественник рассказал, почему больше не хочет ехать в Японию
Турист Табаков: в Японии россиян считают ленивыми работниками
Фото: [istockphoto.com/Chong Kee Siong]
Российский путешественник Юрий Табаков, который несколько лет изучает страны Азии, рассказал о своем негативном опыте поездки в Японию. По его словам, отношение местных жителей к россиянам стало прохладным, несмотря на внешнюю вежливость. Об этом сообщил портал АБН24.
Табаков отметил, что во время пребывания неоднократно ощущал настороженность со стороны японцев. Он подчеркнул, что туристов из Европы там встречают значительно теплее, а с россиянами предпочитают сохранять дистанцию.
По словам путешественника, Япония живет по строгим, но зачастую неписаным правилам поведения. Нарушения этих норм, особенно со стороны российских туристов, воспринимаются негативно, в то время как европейцам мелкие ошибки часто прощают.
«В Японии принято много работать. Приезжим из России сложно найти тут работу. Все потому, что их считают очень ленивыми. В компаниях им дают самую неблагодарную работу за копейки», — пожаловался Табаков.
Путешественник отметил, что на отношение к россиянам влияет и международная политическая обстановка. Хотя часть японцев отделяет политику от личных контактов, общее настроение, по его мнению, остается настороженным.
Ранее богатым перекрыли быстрый путь в Европу.