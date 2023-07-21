«Много мужской энергии»: психолог объяснила суровый характер знаменитой ведьмы из «Битвы экстрасенсов»

По словам психолога, ясновидящую можно назвать очень пробивной женщиной.

«В ней присутствует много мужской энергии. Виктория очень сильная, уверенная в себе. Ее поведение во многом отличается от того поведения женщины, которое принято обществом», — поделилась эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

У Райдос, отметила собеседница, очень мощные механизмы как внешней, так и внутренней защиты. Именно они позволяют ведьме идти той дорогой, которой она хочет.

«Она во многом первооткрывательница. Даже в области психики человека, его потенциала. Одна из жизненных задач Виктории — раскрыть потенциал в тонких энергиях и во всем, что с ними связано», — добавила психолог.

О других особенностях характера ведьмы читайте здесь.