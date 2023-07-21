«Много мужской энергии»: психолог объяснила суровый характер знаменитой ведьмы из «Битвы экстрасенсов»
Психолог Метальникова назвала главную жизненную задачу ясновидящей Райдос
Фото: [Социальные сети]
Коуч Александра Метальникова объяснила строгий и местами даже суровый характер знаменитой ведьмы, участницы шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Виктории Райдос.
По словам психолога, ясновидящую можно назвать очень пробивной женщиной.
«В ней присутствует много мужской энергии. Виктория очень сильная, уверенная в себе. Ее поведение во многом отличается от того поведения женщины, которое принято обществом», — поделилась эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
У Райдос, отметила собеседница, очень мощные механизмы как внешней, так и внутренней защиты. Именно они позволяют ведьме идти той дорогой, которой она хочет.
«Она во многом первооткрывательница. Даже в области психики человека, его потенциала. Одна из жизненных задач Виктории — раскрыть потенциал в тонких энергиях и во всем, что с ними связано», — добавила психолог.
О других особенностях характера ведьмы читайте здесь.