Многодетная мама решила жилищные проблемы благодаря работе фельдшером и «Социальной ипотеке»

Примечательно, что Александра Буга работает на Люберецкой подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи», а ее рабочий стаж подходит к 5 годам. Обладательница сертификата отмечает, что пойти в медицинский колледж она решила, находясь в декрете.

Женщина рассказала, что у нее с мужем трое детей. Сидя с маленьким, она поняла, что нужно получать второе высшее образование. Выбрала медицину в первую очередь для того, чтобы знать о состоянии здоровья своих близких, уметь оказать помощь им, а также помогать другим людям.

По словам Александры, о региональной программе улучшения жилищных условий она знала от коллег уже давно. Документы на участие подала, когда позволил стаж. Теперь у них трехкомнатная квартира, которую они приобрели на вторичном рынке и сумели договориться с продавцами, чтобы там осталась вся мебель вплоть до кухонного гарнитура.

Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил проекты, которые Подмосковье планирует реализовать совместно с Узбекистаном.