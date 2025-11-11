Многодетная мать из Воронежской области пытается получить паспорт после 28 лет без документов

Жительница Воронежской области Вера Данченко на протяжении почти 30 лет существует в правовом вакууме, не имея главного документа — паспорта. Причиной стала мать, оставившая ее в младенчестве.

Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash, судьба женщины сложилась трагично с самого детства. Мать подбросила девочку знакомой, где та жила в тяжелых условиях, питаясь водой с мукой, пока ее не забрала бабушка. В 15 лет Вера сбежала из дома к мужчине, с которым познакомилась в соцсетях, и с тех пор живет с ним. Семью содержит супруг, а сама Вера летом подрабатывает на сельхозработах.

Правовая неопределенность Веры теперь затрагивает и ее троих детей в возрасте 12, 9 и 6 лет. Они не имеют гражданства, не посещают школу и получают образование на дому, так как для оформления документов детям необходимы паспорта обоих родителей.

Более 12 лет женщина безуспешно пытается получить удостоверение личности. Чиновники отказывают ей из-за отсутствия свидетельства о рождении и невозможности подтвердить личность.

Прорывом в деле стало то, что Вера нашла своего отца и с помощью ДНК-теста официально доказала родство. Сейчас они совместно через органы ЗАГС пытаются восстановить справедливость и добиться выдачи ей первого в жизни паспорта.

