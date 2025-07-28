Многодетная мать раскрыла, почему вынужденно сбежала из Британии в Россию

Семья с израильскими паспортами, но русскими корнями вынужденно переехала из Великобритании в ярославскую деревню. В беседе с RT многодетная мать Надежда рассказала , почему решилась на такой шаг.

Причин для переезда нашлось множество, но основным собеседница назвала нарастающую русофобию и агрессивную ЛГБТ*-пропаганду в школах. Воспитывая троих детей, женщина отказалась следовать повестке, решив, что среда в России будет максимально традиционной.

«К тому же, если вы знаете, вышел где-то полгода назад закон в Британии, что если ты сотрудничаешь с российскими властями — пять лет тюрьмы. А я обращалась в посольство для переезда. Англия настроена против России. И там ювенальная юстиция, все эти законы работают, поэтому не хочется на своей шкуре проверить», — рассказала Надежда.

Переломный момент наступил, когда Надежда поняла: младшую восьмилетнюю дочь могут забрать органы опеки, если раскроют ее русские корни и родственников.

В настоящее время бывшая жительница Лондона осваивает сельское хозяйство в российской глубинке. Планы амбициозные — открытие сыроварни и ведение собственного блога. С последним уже есть успехи: ее соцсети набрали 67 тысяч подписчиков за два месяца. Людей интересуют не только бытовые подробности переезда, но и шокирующие детали западной реальности. В частности, Надежда рассказала про подругу, которой запретили торговать на ярмарке из-за названия пекарни «Русские пироги».

Ранее сообщалось, что семья вице-премьера Украины вслед за ним сбежала за границу.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.