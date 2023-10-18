Многодетную мать из Москвы подозревают в торговле людьми

Сообщается, что Преображенский суд заключил под стражу 47-летнюю мать пятнадцати детей. По данным прокуратуры, женщина пыталась запутать следствие, какие из детей действительно ее, а какие приемные. В этом ей помогала 44-летняя подельница, которая также обвиняется в торговле людьми. Выяснилось, что в деле есть третья фигурантка – женщина 30 лет, которая родила мальчика в 2016 году, а годом раньше – девочку. Обоих детей она отдала многодетной матери, сумевшей зарегистрировать детей как полученных от суррогатной матери.

Решением суда многодетная мать пробудет под стражей до 16 декабря. Уполномоченный по правам ребенка сообщает, что все дети сейчас находят у бабушки и им ничего не угрожает.