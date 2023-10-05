Многодетную семью из Московской области признали лучшей в России

Семья из Московской области победила во Всероссийском ежегодном конкурсе «Семья года», сообщили в областном Минсоцразвития. В нем приняли участие более трех тысяч семей со всей страны, в том числе, 80 — из Подмосковья.

«Семья Негиных из Люберец стала лучшей многодетной семьей России — они победили на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семь». Поздравляю с заслуженной победой!», — сказала глава ведомства Людмила Болатаева.

В министерстве уточнили, что в семье воспитываются пять детей. Родители приобщают их к активному образу жизни, вместе они посещают спортивные конкурсы, фестивали и другие мероприятия. В этом году губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил Марию Негину почетным знаком «Материнская слава».

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.