Многодетные семьи из Подмосковья получили выплату на школьную форму

Более 100 многодетных семей из Московской области получили выплату на школьную форму в проактивном режиме, сообщили в областном Минсоцразвития. Ее размер составляет три тысячи рублей.

«Многодетные семьи с низкими доходами, получили по 10 тысяч рублей на каждого школьника», — добавила глава ведомства Людмила Болатаева.

По данным министерства, увеличенная выплата положена семьям, чей доход ниже одного прожиточного минимума на члена семьи — 17 тысяч 277 рублей.

«Мы также поддерживаем семьи с детьми-инвалидами, им автоматически выплатили по 13 тысяч рублей на школьника», — добавил министр.

Отметим, что подать заявление в случае, если выплата на школьника не пришли автоматически, можно здесь.

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