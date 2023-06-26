Многодетные супергерои и компьютерные игры: подрастающему поколению будут по-новому прививать идею большой семьи

«Куклы — игрушки только для девочек. А как прививать эту идею будущим отцам? Мне кажется, можно сделать комиксы с многодетными супергероями»; «Это еще могут быть компьютерные игры, где главный герой спасает не только мир, но и свою семью»; «Еще, чтобы эти игрушки, комиксы и другие детские товары учили тому, как эту всю многодетную семью обеспечить», — написали россияне, комментируя новость.