Многодетные супергерои и компьютерные игры: подрастающему поколению будут по-новому прививать идею большой семьи
В Сети предложили неожиданные способы воспитания будущих отцов
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В России могут появиться игрушки, пропагандирующие многодетность. С такой инициативой обратился председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову, сообщает «Говорит Москва».
По мнению Ветрова, товары для детей несут и воспитательную функцию. Игрушки могут помочь сформировать у подрастающего поколения позитивное отношение к идее многодетности. Согласно инициативе, линейку таких товаров могут представлять наборы кукол с мамой, папой и тремя-четырьмя детьми разных возрастов.
«Куклы — игрушки только для девочек. А как прививать эту идею будущим отцам? Мне кажется, можно сделать комиксы с многодетными супергероями»; «Это еще могут быть компьютерные игры, где главный герой спасает не только мир, но и свою семью»; «Еще, чтобы эти игрушки, комиксы и другие детские товары учили тому, как эту всю многодетную семью обеспечить», — написали россияне, комментируя новость.
Ранее пользователи социальных сетей обрадовались пополнению в семье участника группы «Хлеб».