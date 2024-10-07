Многодетным семьям из Подмосковья упростят порядок предоставления земельных участков

Госдума рассмотрит законопроект о предоставлении земельных участков многодетным семьям без каких-либо дополнительных условий. Об этом сообщает «Российская газета».

В настоящее время условия для выделения участка многодетным семьям определяют власти субъекта РФ.

Авторы нового законопроекта хотят отменить ряд требований, которые устанавливают региональные власти, пояснил глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Например, многодетная семья должна состоять на учете нуждающихся в жилых помещениях. Но в таком случае права на получение земли лишаются малоимущие многодетные семьи, у которых есть жилье.

Принятие законопроекта позволит решить эту проблему.

Главная цель – отменить дополнительные условия для многодетных семей при получении земельных участков, заключил Нилов.

Ранее сообщалось о том, что семье участника СВО из Дмитрова помогли с доставкой дров.