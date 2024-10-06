Семье участника СВО из Дмитрова помогли с доставкой дров

Жена участника СВО из Дмитрова обратилась за помощью с доставкой дров для отопления частного дома.

Сотрудники муниципального учреждения «Синьковское благоустройство» сразу откликнулись и отправили женщине машину с дровами, а также помогли их разгрузить.

По словам главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного, жители всегда готовы прийти на помощь бойцам СВО и их семьям.

Люди понимают, насколько важна своевременная поддержка и никогда не проходят мимо, отметил он.

Дмитровчане собирают для бойцов все необходимое, чтобы они чувствовали, что у них есть надежный тыл.

Обеспечением участников спецоперации и выполнением их запросов также занимается местное отделение партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба муниципалитета.

Ранее сообщалось о том, что программу «Православная гостиная» для семей участников спецоперации презентовали в Луховицах.