Многодетным семьям Подольска напомнили о компенсации на расходы по водоснабжению на участке

Многодетным семьям Подольска рассказали о дополнительной мере социальной поддержки в виде компенсации до 300 тыс. руб. на расходы по водоснабжению и водоотведению на земельном участке.

Как рассказали в соцсетях администрации городского округа, право на компенсацию имеют один из родителей многодетной семьи или законный представитель; многодетные семьи, зарегистрированные для получения бесплатного земельного участка.

Для получения компенсации необходимо подать заявление со следующими документами: паспорт или иной удостоверяющий личность документ; договор на выполнение работ по водоснабжению и водоотведению; техническая документация на объект; документы, подтверждающие выполненные работы; платежные документы; банковские реквизиты; постановление о предоставлении земельного участка.

Заявления принимаются в Центре обеспечения мер социальной поддержки населения по адресу: ул. Чистова 11/8. График работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00). Получить подробную информацию можно по телефону: 8 (4967)-57-77-71, 8 (4967) 57-06-24.

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