Многодетным семьям предложили обеспечивать участки инфраструктурой

В Госдуме предложили законопроект, который обяжет государство обеспечивать земельные участки для многодетных семей подъездными путями и подключением к инженерным сетям. Инициатива направлена на улучшение условий для строительства домов и поддержку сельских территорий, пишет РИА Новости .

Сейчас граждане с тремя и более детьми имеют право на бесплатный земельный участок, но условия его обустройства определяют регионы. По словам депутата Леонида Слуцкого, семьи часто получают землю без дорог, воды и электричества, что делает участок фактически непригодным для строительства.

Законопроект предлагает закрепить обязанность государства обеспечивать участки необходимой инфраструктурой, а расходы на подключение коммуникаций могут компенсироваться из федерального бюджета.

Слуцкий отметил, что многие семьи тратят личные средства на обустройство участков или вынуждены отказываться от земли, переезжая в крупные города. По его мнению, это способствует вымиранию сельских территорий, тогда как в городах растут многоэтажные «человейники».

Инициатива направлена на решение демографических проблем, поддержку сельских районов и обеспечение семей, у которых уже есть дети, полноценной помощью. Законопроект вносится в Госдуму для рассмотрения и предполагает внесение изменений в статью 39.5 Земельного кодекса РФ.

