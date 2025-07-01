В Нижегородской области начали действовать две новые меры поддержки семей

Сегодня, 1 июля 2025 года в Нижегородской области стартовал пакет новых масштабных мер поддержки для молодых семей. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Отмечается, что ключевая инициатива — программа родительского основного дохода «ОСНОВА». Она предоставляет значительную региональную надбавку к федеральному материнскому капиталу. В результате совокупная выплата за рождение/усыновление каждого ребенка в регионе составит от одного миллиона рублей (для первого ребенка), а за второго ребенка — 800 тыс. рублей. Многодетным семьям предоставлена гибкость: выбор между ежемесячными выплатами или единовременным получением средств. Параллельно запущена программа «Подарок новорожденному»: семьи, где ребенок родится до 30 июня 2028 года, получат сертификат на 20 тыс. рублей для приобретения товаров для детей.

Добавляется, что для удобства нижегородцев разработан онлайн-«калькулятор мер социальной поддержки», помогающий определить доступные выплаты. Важно, что поддержка распространяется и на специфические категории: беременных студенток и жен участников СВО. Все эти меры интегрированы в региональное «демографическое меню» в рамках национального проекта «Семья».

Подчеркивается, что Нижегородская область делает значительный шаг в усилении социальной защиты семей с детьми, предлагая комплексный набор финансовой помощи – от крупных капиталов до целевых сертификатов.

Ранее глава кабмина РФ Михаил Мишустин анонсировал появление новой выплаты для многодетных семей с 2026 года.