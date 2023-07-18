Многофункциональный комплекс появится на набережной в Дубне к концу года

Реконструкция многофункционального комплекса ведется на проспекте Боголюбова в Дубне, ход работ проверили сотрудники областного Главгосстройнадзора, сообщили в ведомстве. Все работы завершат к концу года.

В сообщении ведомства уточнили, что здание будет состоять из шести корпусов разной этажности, его площадь превысит 19 тысяч квадратных метров. Здесь разместятся магазины промтоваров, административно-офисные помещения. Во втором корпусе появится гостиница. На цокольном этаже будет обустроена парковка, рассчитанная на 102 машиноместа. Новый объект будет граничить с городским парком, застройщик также проведет благоустройство пешеходной зоны на набережной, проходящей вдоль обратной стороны здания.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал составить дорожные карты для работы с рекомендациями, собранными на парковом голосовании.