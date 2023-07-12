Многофункциональный комплекс с придорожным сервисом ввели в эксплуатацию в Домодедове

Новый многофункциональный комплекс с придорожным сервисом получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Его выдало областное Минжилполитики.

Застройщик ООО «РСУ-14С» вложил в реализацию проекта 65 миллионов рублей. Центр состоит из двух этажей, его площадь превышает 1,4 тысячи квадратных метров. В одной его части расположены сервис технического обслуживания, автомойка и детейлинг центр, оказывающий весь комплекс услуг по уходу за транспортным средством. В другом крыле — пространство для торговых точек и кафе.

Территорию объекта озеленили, вблизи расположилось парковочное пространство. Реализация проекта, находившегося на сопровождении менеджера ЦСС при Правительстве региона, позволила создать 40 рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что завод «Ядро Фаб Дубна» выйдет на полную мощность в конце года.