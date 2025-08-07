Многокилометровый коллапс: серьезная авария парализовала трассу

Серьезное ДТП в Надеждинском районе Приморья вызвало транспортный коллапс на подъезде к Владивостоку, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Легковой автомобиль, попавший в аварию на участке ремонтируемой трассы, перегородил половину проезжей части, создав многокилометровые заторы в обоих направлениях. Сложная ситуация сложилась для водителей, направляющихся из Владивостока: их поток оказался практически заблокированным. Как показывают кадры с места происшествия, встречное движение хотя и замедлено, но продолжается с меньшими затруднениями.

Место аварии также осложнено дорожными работами, которые и без того сузили пропускную способность трассы.

Очевидцы сообщают, что пробка растянулась на несколько километров, а движение в сторону Владивостока местами полностью остановилось.

