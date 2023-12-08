Многоквартирный аварийный дом полностью снесли в подмосковной Электростали

На улице Пушкина в городском округе Электросталь завершен снос расселенного многоквартирного жилого дома № 31а, который ранее был признан аварийным. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлархитектуры.

Отмечается, что ранее в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» была проведена процедура по расселению жильцов. После чего, осенью этого года выполнены работы по демонтажу.

В настоящий момент все работы завершены, участок полностью свободен от застройки, а весь строительный мусор утилизирован. Всего на территории городского округа Электросталь было выявлено более сорока проблемных объекта. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие почти тридцать объектов, что составляет 61% от общего количества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что до конца года осталось обеспечить права 3,4 тысячи обманутых дольщиков.