Многоквартирный дом достроили в подмосковном Серпухове

В настоящее время застройщик АО «ЭХО» почти завершил строительство дома, рассчитанного на сто девять квартир. Напоминаем, что строительство данного дома стартовало еще в апреле 2016 года, а приостановлено в октябре 2018 года. При этом в апреле 2021 года строительно-монтажные работы на объекте были возобновлены.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в течение этого года последние двенадцать тысяч дольщиков получат ключи от своих квартир.