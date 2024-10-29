Многотонный БелАЗ раздавил колесом автомобиль с людьми на Урале

Возле Северного карьера Качканарского горно-обогатительном комбината БелАЗ наехал на УАЗ «Патриот», превратив машину в сплющенную груду металла. Как сообщает Госинспекция труда в Свердловской области, погибли два человека.

Предварительно выяснили, что 29 октября рабочий БелАЗ-7531н передвигался на перегрузочный пункт №1 Северного карьера. Следом за габаритным транспортом на тот же пункт заехал УАЗ с двумя сотрудниками. В этот момент многотонник пытался совершить маневр, но в процессе наехал на отечественный автомобиль. Машину вместе с людьми замяло колесом.

Как уточняет инспекция, погибшими оказались и.о. горного мастера и помощник машиниста экскаватора. Первый находился за рулем, второй — на пассажирском месте.

«Комиссии предстоит выяснить все обстоятельства несчастного случая, определить лиц, допустивших нарушение требований охраны труда», — уточняет инспекция.

Также на сайте Государственной инспекции труда отмечается, что это уже второй случай гибели работников на АО «ЕВРАЗ КГОК». Известно, что в этом году, 14 августа, погиб помощник машиниста экскаватора. Его тело нашли под барабаном подъемного редуктора. Эту трагедию также продолжают расследовать.

Ранее сообщалось, что шахтер из Кузбасса выжил после обвала угольной лавиныю