Многотысячная толпа сочувствующих Палестине пошла на штурм базы США в Турции

Сообщается, что мирным митинг возле американской базы Кюречик в турецкой провинции Малатья был недолгим. Потом демонстранты начали штурмовать ворота гарнизона. На помощь военным США пришла турецкая полиция. В настоящее время подразделения забаррикадировалась и пытаются разогнать разъяренную толпу.

Ранее сообщалось, что в столице Турции Стамбуле протестующие ворвались в консульство Израиля.

Напомним, ракетный удар, предположительно израильских ВВС, по госпиталю в секторе Газа, произошедший во вторник, 17 октября, унес жизни не менее 800 человек.

Перед этим сообщалось, что ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».