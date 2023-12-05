Многоуровневый паркинг, рассчитанный на пятьсот машиномест, построят в Мытищах

Проект восьмиэтажного паркинга открытого типа на территории жилого комплекса «Ярославский» в подмосковных Мытищах одобрила организация «Центр Негосударственных Экспертиз». Об этом сообщили в пресс-службе Минжилполитики Подмосковья.

Новый паркинг будет иметь площадь почти тринадцать с половиной тысяч квадратных метров. Вместимость паркинга значительно увеличена относительно монолитного паркинга аналогичного размера за счет использования металлического каркаса с большепролетными балками из двутавра производства ЕВРАЗ НТМК.

Отмечается, что здание имеет оптимальную прямоугольную форму. Фасады планируется отделать глухими и перфорированными кассетами из оцинкованного стального листа, окрашенными в желто-серый и антрацитовый цвета.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что почти две тысячи километров дорог отремонтировали в Подмосковье с начала года.