Многоуровневый паркинг с ритейлом построят в Лыткарино
Фото: [Пресс-служба Мособлархитектуры]
На улице Набережная в Лыткарино построят многоуровневый паркинг, площадь которого составит около четырех тысяч квадратных метров, он будет рассчитан на 100 машиномест. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
«На первом этаже предусмотрены торговые и офисные помещения. Реализация объекта запланирована на четвертый квартал 2027 года», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Проект предусматривает разделение потоков автомобилистов и пешеходов — с западной стороны будет расположен въезд в паркинг, с восточной — вход в зону ритейла. Рядом с паркингом рабочие выполнят комплексное благоустройство и озеленение, а также установят освещение и малые архитектурные формы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.