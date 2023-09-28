Многоуровневый паркинг со встроенными объектами автосервиса появится в подмосковных Мытищах

Рабочая группа Архитектурной комиссии Градостроительного Совета Подмосковья одобрила архитектурный облик проекта многоуровневого паркинга, который построят в микрорайоне 20, вблизи улицы 2-я Крестьянская в Мытищах. Об этом сообщили в Мособлархитектуре.

В ведомстве уточнили, что на первом этаже объекта разместятся объекты общественного назначения. Площадь паркинга составит около 13,6 тысячи квадратных метров, он будет рассчитан на 412 машиномест. Строительство завершат в 2026 году, это позволит создать 39 рабочих мест.

«Семиэтажный паркинг расположится вблизи строящегося жилого квартала, который реализуется в рамках программы комплексного развития территории. Помимо парковок на первом этаже здания разместятся станция технического обслуживания и автомойка, что повысит комфорт и уровень сервиса жителей жилого комплекса», — рассказал министр областного Правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Здание представляет собой объект вытянутой прямоугольной в плане формы. Главный архитектор региона Александра Кузьмина отметила, что в основе проекта будет заложена простая форма, которая будет отражена в фасаде в виде крупных прямоугольных плоскостей разных оттенков серого цвета. Прилегающую территорию благоустроят в увязке с реализующимися жилыми домами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.