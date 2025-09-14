Многоженец против дочери: Сухов требует очной ставки и теста на наркотики по делу об изнасиловании

Иван Сухов, скандально прославившийся своим многоженством, предоставил свои свидетельские показания в рамках расследования дела о предполагаемом изнасиловании своей дочери. Информацию об этом предоставил его адвокат Александр Почуев в интервью изданию «Абзац».

Защитник Сухова сообщил, что его клиент представил детализированное объяснение событий, в котором настаивает на своей невиновности и утверждает, что его дочь оклеветала его под влиянием заинтересованных лиц, представляющих различные телевизионные программы.

По словам адвоката, защита также инициировала запрос на проведение очной ставки между Суховым и его дочерью, чтобы прояснить все противоречия в их показаниях. Кроме того, адвокатская группа настаивает на проведении токсикологической экспертизы девушки, чтобы исключить возможное употребление ею наркотических или психотропных веществ.

В июне старшая дочь Сухова выдвинула обвинения в сексуальных домогательствах со стороны отца. Она утверждала, что подвергалась действиям сексуального характера со стороны отца, начиная с 14-летнего возраста. На основании этих обвинений, а также результатов проведенных проверок и экспертиз, в отношении многоженца было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что расследование подтвердило домогательства к дочери со стороны Сухова.