В деле скандального многоженца появились новые подробности

По словам адвоката Юлии Вербицкой, показания его дочери Анны, чьи интересы она представляет, о развратных действиях со стороны отца находят подтверждение в рамках расследования. Уголовное дело накануне возбудили следователи Владимирской области.

Юрист подчеркнула, что показания девочки соответствуют действительности, и обратила внимание на то, что Сухов систематически собирал компромат на собственную дочь. Она также обратила внимание на поведение женщин, который живут с ним.

«В этом случае они могут быть опасны для общества, и такой больной подлежит изоляции и лечению», — отметила Вербицкая, указывая на необходимость проведения психолого-психиатрической экспертизы в отношении Сухова.

Сам Сухов ранее написал заявление о добровольной явке к следователю и выразил готовность сотрудничать со следствием, категорически отрицая обвинения в развратных действиях в отношении дочери. Сейчас он не имеет статуса подозреваемого или обвиняемого.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по защите семьи Виталий Милонов поддержал уголовное преследование многоженца Ивана Сухова.