В деле скандального многоженца появились новые подробности
РЕН ТВ: расследование подтвердило домогательства к дочери со стороны Сухова
Появились новые подробности уголовного дела против скандально известного российского многоженца Ивана Сухова, сообщил телеканал РЕН ТВ.
По словам адвоката Юлии Вербицкой, показания его дочери Анны, чьи интересы она представляет, о развратных действиях со стороны отца находят подтверждение в рамках расследования. Уголовное дело накануне возбудили следователи Владимирской области.
Юрист подчеркнула, что показания девочки соответствуют действительности, и обратила внимание на то, что Сухов систематически собирал компромат на собственную дочь. Она также обратила внимание на поведение женщин, который живут с ним.
«В этом случае они могут быть опасны для общества, и такой больной подлежит изоляции и лечению», — отметила Вербицкая, указывая на необходимость проведения психолого-психиатрической экспертизы в отношении Сухова.
Сам Сухов ранее написал заявление о добровольной явке к следователю и выразил готовность сотрудничать со следствием, категорически отрицая обвинения в развратных действиях в отношении дочери. Сейчас он не имеет статуса подозреваемого или обвиняемого.
Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по защите семьи Виталий Милонов поддержал уголовное преследование многоженца Ивана Сухова.