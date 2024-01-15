МО Израиля: стадия интенсивных боевых действий закончилась на севере Газы

Север Газы больше не будут обстреливать и проводить там боевые действия в целом. Осталось завершить лишь военную фазу на юге анклава. Глава МО Израиля рассказал, что армия завершила интенсивные боевые маневры на севере сектора Газа, однако речь именно о наземных миссиях.

«В начале боевых действий мы обозначили временные рамки и дали понять, что этап интенсивных наземных маневров в секторе Газа продлится около трех месяцев. На севере анклава этот этап завершился», — отметил Йоав Галант.

Напомним, обстановка на Ближнем Востоке обострилась после конфликта Израиля и сектора Газа 7 октября 2023 года. Палестинцы из ХАМАС пробрались в приграничные районы на юге Израиля, где устроили серию атак, убивая гражданских и военных. Также были взяты заложники, среди которых были и россияне. В ноябре палестинское движение и Израиль обменялись людьми, взятыми в плен. Всего было освобождено более 200 человек. Однако договоренность об обмене прекратила действовать сразу после открытия огня одной из сторон.

Ранее сообщалось, что на американский корабль напали хуситы, использовав баллистические ракеты.