МО РФ: 21 украинский военный сдался в плен за неделю

За прошлую неделю в плен к российским военным сдался 21 украинский солдат. Об этом сообщается в пятницу, 12 апреля, в официальном канале Минобороны России.

По данным пресс-службы военного ведомства, в плен к российской армии сдался 21 украинец за период с 6 по 12 апреля.

Также в МО РФ добавили, что за указанный выше период российской армии удалось уничтожить пять ЗРК SAMP/T, С-125 и С-300, 1 712 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, противокорабельную ракету «Нептун», двенадцать авиационных бомб, 25 снарядов РСЗО от «Урагана» и HIMARS.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что в небе над Брянской областью был уничтожен вражеский беспилотник днем пятницы, 12 апреля. Подробности читайте в материале.